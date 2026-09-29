Italia, Agostinelli esalta Frattesi: "Farei fatica a lasciarlo fuori"

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Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la vittoria dell'Italia contro la Turchia e il ruolo da protagonista di Davide Frattesi. Di seguito le sue parole:

“In Italia andiamo dalle ‘depressioni’ alle ‘esaltazioni’ e questo va evitato. Contro la Turchia c’è stato un approccio comportamentale e tattico-tecnico importante. Ottima prestazione ma, ripeto, non dobbiamo esaltarci. Con la Francia rimetterà chi ha lasciato a riposo, credo ci sarà un cambiamento. Immagino il ct avrà programmato col suo staff anche la gara successiva, forse però la sfida di ieri può portare a qualche cambio rispetto alle variazioni pensate. Col Belgio potevi giocare il primo tempo come volevi ma mancava l’atteggiamento, questa era la ‘partita della vita’ dopo l’esordio e la squadra ha risposto bene.

Frattesi? Torna dalla Nazionale dopo aver segnato e quindi con il morale alto. Tutti dicono sia solo ‘un giocatore da inserimento’, questo è scritto, lo sanno tutti, ma lui è anche un centrocampista che sa incontrare; è un centrocampista puro quando c’è da difendere. Difficile pensare ad un centrocampo a tre senza di lui, farei fatica a lasciarlo fuori”.