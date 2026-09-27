Lazio, Gudmundsson lascia il ritiro dell'Islanda: le sue condizioni
27.09.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Albert Gudmundsson torna a Roma. Il calciatore della Lazio lascia il ritiro dell'Islanda dopo l'infortunio accusato contro l'Estonia in Nations League. Secondo quanto riportato dal portale islandese Visir, l'ex Fiorentina avrebbe riportato "una lussazione alla spalla" e si dovrà sottoporre a una risonanza magnetica per valutare l'entità e i tempi di recupero del problema fisico.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.