Zoff: "Ho visto un'Italia troppo timorosa. Ma credo in Mancini"

27.09.2026 11:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Zoff: "Ho visto un'Italia troppo timorosa. Ma credo in Mancini"
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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - A due giorni dalla sconfitta dell'Italia contro il Belgio nel primo turno di Nations League, Dino Zoff ha espresso il proprio pensiero sugli azzurri nell'intervista a Repubblica. "La Nazionale del Mancin-bis? Mi è sembrata inizialmente molto timorosa. Dopo ha combattuto, però mi ha colpito quella tensione che ho visto in avvio". Il momento - certamente - non è dei migliori. L'Italia ha mancato troppi traguardi, e quando sta accadendo ora, secondo l'ex tecnico, ne è la conseguenza. 

Tra i lati positivi, la reazione della ripresa e il fatto che il secondo tempo sia stato giocto praticamente alla pari. Ma ora, cosa bisogna fare? Zoff ha le idee chiare: "Parlare poco e lavorare molto. Siamo all'inizio di un nuovo percorso, sono fiducioso". Infine, una battuta su Mancini e sulla difficoltà del proprio ruolo: "Credo in lui. Arriviamo da un periodo nero. Nella situazione in cui siamo, possiamo solo migliorare".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.