Zoff: "Ho visto un'Italia troppo timorosa. Ma credo in Mancini"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - A due giorni dalla sconfitta dell'Italia contro il Belgio nel primo turno di Nations League, Dino Zoff ha espresso il proprio pensiero sugli azzurri nell'intervista a Repubblica. "La Nazionale del Mancin-bis? Mi è sembrata inizialmente molto timorosa. Dopo ha combattuto, però mi ha colpito quella tensione che ho visto in avvio". Il momento - certamente - non è dei migliori. L'Italia ha mancato troppi traguardi, e quando sta accadendo ora, secondo l'ex tecnico, ne è la conseguenza.

Tra i lati positivi, la reazione della ripresa e il fatto che il secondo tempo sia stato giocto praticamente alla pari. Ma ora, cosa bisogna fare? Zoff ha le idee chiare: "Parlare poco e lavorare molto. Siamo all'inizio di un nuovo percorso, sono fiducioso". Infine, una battuta su Mancini e sulla difficoltà del proprio ruolo: "Credo in lui. Arriviamo da un periodo nero. Nella situazione in cui siamo, possiamo solo migliorare".