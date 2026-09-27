Frosinone, Calò cita Frattesi: "Ha ragione, gli italiani giocano meno"

27.09.2026 09:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Frosinone, Calò cita Frattesi: "Ha ragione, gli italiani giocano meno"
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RASSEGNA STAMPA - Giacomo Calò ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Corriere dello Sport durante la quale ha parlato del grande avvio di stagione del suo Frosinone, attualmente sesto insieme a Juventus e Como. Si inizia a parlare di "Modello Frosinone", il ct dell’Under 21 Silvio Baldini ha detto che il Frosinone rappresenta il calcio italiano più del Como. Di seguito il pensiero di Calò:

"Il ct Baldini ci aveva ovviamente già visti molto bene prima, perché i nostri ragazzi nella Under 21 li convoca da quando è arrivato. Noi manifesto italiano? Chiaro che una cosa così ci fa piacere, ma guai a lodarsi per evitare che un nulla renda questo giudizio frutto di un caso. Bisogna mantenere il nostro modo di fare e di lavorare. Poi sicuramente noi ora esprimiamo attraverso la nostra rosa un prodotto italiano che vale e di cui andare orgogliosi: è una scelta precisa del club. Ho letto l’intervista di Frattesi che ha denunciato come gli italiani da noi giochino meno e questo crei problemi al ct che deve fare le convocazioni in Nazionale. Vero, da questo punto di vista siamo migliorati ma si può fare ancora tanto meglio".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.