Lazio-Arezzo, le probabili formazioni: Gattuso sceglie l'undici

Prima amichevole di questa maxi sosta di settembre-ottobre. La Lazio ospita l’Arezzo a Formello, in vista della ripresa degli impegni ufficiali. Gattuso dovrà fare a meno di otto giocatori partiti con le rispettive nazionali: mancheranno Mandas, Provstgaard, Sutalo, Nuno Tavares, Taylor, Frattesi, Gudmundsson e Isaksen. A questi si aggiungono gli infortunati Furlanetto, Marusic, F. Bordon, Patric, Cataldi, Rovella, Dele-Bashiru, Galassi, Przyborek e Cancellieri. Di fronte a Motta in porta, quindi, giocheranno Floriani (in ballottaggio con Lazzari), Doekhi, Diogo Leite e Pedraza in difesa. A centrocampo ci sarà Belahyane in regia con due ragazzi della Primavera, probabilmente Farcomeni e Santagostino. In attacco prenderanno posto Zaccagni a sinistra, uno tra Pinamonti e Noslin al centro e Serra a destra, a meno che l'olandese non venga spostato sulla fascia.

LAZIO (4-3-3): Motta; Floriani, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Farcomeni, Belahyane, Santagostino; Serra, Pinamonti, Zaccagni. A disp.: Renzetti, Pannozzo, R. Bordon, Ciucci., Lazzari, Pellegrini, Gatto, Milillo, Morelli, Canali, Montano, Noslin, Sulejmani. All.: Gattuso.

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Coppolaro, Gilli, Illanes, Righetti; Ionita, Viviani, Sala; Pattarello, Cianci, Olivieri. All.: Bucchi.