Lazio | Noslin, bomber e jolly: ora vale per tre. Non solo la "sfida" con Pinamonti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Due gol di fila, alla Lazio non era mai successo. Noslin da bomber, senza dimenticare la sua versione multi-ruolo. I casi di emergenza hanno sempre il nome dell'olandese come prima soluzione, riporta Corriere dello Sport. L'opzione di Gattuso valida per tutto il tridende. Cancellieri e Gudmundsson si sono fermati negli ultimi giorni. E allora Noslin non si candida più soltanto per il ballottaggio di Pinamonti, ma anche per una maglia da esterno. Ha dimostrato di saper fare la punta, può muoversi sulle due corsie da vice Zaccagni (a sinistra) o come arma di scorta per la parte opposta. A destra aveva giocato le primissime amichevoli estive, quando in rosa c’erano ancora Dia e Ratkov, poi ceduti negli ultimi giorni di mercato. Una dote che può permettergli di trovare spazio non solo vincendo il duello da centravanti con Pinamonti, ma rendendosi utile pure nelle altre posizioni del reparto offensivo.

Un vero jolly, che può trovare chance senza essere confinato in una specifica zona di campo. La fiducia conta più di ogni scelta tattica. L'allenatore lo ha preferito valutando lo stato di forma degli interpreti a disposizione, per questo la bilancia ha pesato dalla sua parte e non da quella di Pinamonti. L'ex Sassuolo è arrivato a Formello senza aver potuto svolgere la preparazione, complice la trattativa estiva. Non poteva correre il rischio di comprometterla per un problema fisico. Noslin, dall'altra parte, si è fatto trovare pronto: 2 gol di fila in biancocelesti non li aveva mai segnati prima. Il tap-in coraggioso col Milan, poi il colpo di testa a Venezia.

Ora Pinamonti proverà a guadagnare minuti a partire dalla sfida contro il Monza, mentre Noslin tenterà di ripetersi e mettere ancora in difficoltà Gattuso. Lo aveva spiegato lo stesso tecnico in conferenza stampa: "L'alternanza non vale solo per lui in attacco, dipende anche da come giocano le squadre che affrontiamo. Noslin è diverso, più dinamico, ci dà profondità, sono cose che ci può dare anche Andrea, che però ha altre caratteristiche. Vedremo di partita in partita come vogliamo mettere in difficoltà gli avversari".

Noslin sta convincendo, e Gattuso, esprimendosi a suo favore, ha anche rinunciato all'idea di colpo di mercato last-minute, "scartando" di fatto la possibilità di aggiungere alla squadra uno come Icardi. Questione di equilibri, un segnale chiaro che il gruppo deve ora dimostrare di aver recepito nel modo giusto, non facendo rimpiangere il mancato arrivo dell'argentino.