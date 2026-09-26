WOMEN | Grassadonia: "Quella era un'altra Lazio. Derby? Ce lo giochiamo, ma..."

Grassadonia, al termine della sfida tra Lazio Women e Parma, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Queste le considerazioni sulla sfida e sul derby che sarà nella prossima giornata: “Sarà una stagione diversa dalle altre, abbiamo aperto un nuovo ciclo. Ci sono tante giovani, chi arriva da altri campionati e chi è alla prima esperienza. È un mese e mezzo che manca Sciabica, siamo contate ci alleniamo in 14/15. Holmstrom è ferma da un mese e mezzo per un problema al tendine, si deve lavorare e la voglia non manca. È stato un buon primo tempo, dovevamo capitalizzare le prime due occasioni e poi abbiamo rischiato di perderla. Guardo il bicchiere mezzo pieno, mi porto a casa il pareggio. Dobbiamo lavorare tanto, alcune devono ancora capire i nostri principi".

"Camacho ha avuto un problema alla caviglia, il loro cambio modulo ci ha messo in difficoltà perché essendo arrivata da poco Nina Ngueleu, è in ritardo e si deve, abbiamo preparato questa settimana sul modulo del Parma classico e sono andate a tre. Abbiamo avuto difficoltà nelle letture. Siamo stati molto confusionali e abbiamo rischiato di regalare un gol a loro, sarebbe stata una beffa. Morale alto, dobbiamo essere bravi noi a trasferire questo alle ragazze. Holmstrom non recupera, spero di conoscere Cozzolini. Sciabica nemmeno. Speriamo di riaverle, di alzare la qualità degli allenamenti".

"Sono arrivate giocatrice diverse rispetto allo scorso anno, quella era un’altra Lazio con altra qualità. Questa è una squadra giovane con ragazze che non hanno molta esperienza, dobbiamo lavorare per il nostro obiettivo che oggi è la salvezza. Sono fiducioso perché anche oggi la squadra ha dato tutto, dobbiamo migliorare sulla qualità del palleggio e sulla personalità. Tante giovani devono crescere. Sorriso e voglia di lavorare e sapere quello che è il nostro obiettivo: arrivare alla salvezza il prima possibile e poi crescere e dare fastidio come gli altri anni. La squadra di prima aveva una chiara identità, se la giocava con tutte. Quello di adesso è un percorso diverso, ma abbiamo grande determinazione e piacere di lavorare".

La Roma è su un altro gradino come Juve, Inter e Fiorentina. I derby vanno giocati, abbiamo una settimana di tempo per prepararla e speriamo di avere al più presto Sciabica e Cozzolini. Cercheremo di prepararla e di fare la nostra figura. È un derby e ce lo giochiamo a testa alta”.

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