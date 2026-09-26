WOMEN | Roma-Lazio, in vendita i biglietti per assistere al derby: i dettagli
26.09.2026 12:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Fonte: sslazio.it
La S.S. Lazio, in conformità a quanto reso noto dall' A.S. Roma, comunica che sono stati messi in vendita i biglietti per la gara Roma-Lazio, in programma sabato 3 ottobre alle ore 18.00 allo stadio Tre Fontane.
Sarà possibile acquistare i biglietti nella seguente modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Capienza del settore Ospiti – Tribuna Ovest Settore 9: 288 posti
- Prezzo unico 10 €
L’ingresso designato per il settore ospiti è il numero 3, da viale del Pattinaggio.
Parcheggio riservato nello stesso viale sotto il cavalcavia, davanti all’ingresso ospiti.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.