Italia - Belgio, le pagelle dei quotidiani: si salva (quasi) solo Donnarumma
RASSEGNA STAMPA - Falsa partenza per il Mancini bis. L'Italia cade all'Olimpico contro il Belgio nella prima giornata del Girone A di Nations League, uno 0-2 che lascia l'amaro in bocca. La strada è lunga, Mancini avrà molto lavoro da fare per rilanciare la Nazionale. Per adesso i voti, escluse poche eccezioni, non possono di certo essere positivi. Di seguito le pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 5, Mancini 5, Coppola 5 (64' Scalvini 5), Calafiori 6; Barella 5,5 (80' Doumbia sv), Romano 5 (64' Frattesi 5,5), Tonali 5; Kean 6, P. Esposito 5 (64' Maldini 5), Cambiaghi 6,5 (80' Zoma sv). CT Mancini 5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 8; Di Lorenzo 4.5, Mancini 4.5, Coppola 4.5 (64' Scalvini 6), Calafiori 5; Barella 5 (80' Doumbia sv), Romano 4.5 (64' Frattesi 5,5), Tonali 5; Kean 5, P. Esposito 5.5 (64' Maldini 5.5), Cambiaghi 6 (80' Zoma sv). CT Mancini 5.
CORRIERE DELLA SERA - Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 5, Mancini 5, Coppola 5 (64' Scalvini 5), Calafiori 5.5; Barella 5,5 (80' Doumbia sv), Romano 5 (64' Frattesi 5), Tonali 5; Kean 5.5, P. Esposito 5 (64' Maldini 5), Cambiaghi 6 (80' Zoma sv). CT Mancini 5.
IL MESSAGGERO - Donnarumma 8; Di Lorenzo 5, Mancini 5.5, Coppola 5 (64' Scalvini 5), Calafiori 6; Barella 5.5 (80' Doumbia sv), Romano 5 (64' Frattesi 5,5), Tonali 5; Kean 6, P. Esposito 6 (64' Maldini 5.5), Cambiaghi 6.5 (80' Zoma sv). CT Mancini 5.
LA REPUBBLICA - Donnarumma 7; Di Lorenzo 5.5, Mancini 5, Coppola 5 (64' Scalvini 6), Calafiori 6; Barella 6 (80' Doumbia sv), Romano 5 (64' Frattesi 6), Tonali 5; Kean 5.5, P. Esposito 5 (64' Maldini 5), Cambiaghi 6,5 (80' Zoma sv). CT Mancini 5.
IL TEMPO - Donnarumma 7.5; Di Lorenzo 5, Mancini 5, Coppola 4.5 (64' Scalvini 5), Calafiori 5; Barella 4.5 (80' Doumbia sv), Romano 4.5 (64' Frattesi 5,5), Tonali 5; Kean 5.5, P. Esposito 6.5 (64' Maldini 5.5), Cambiaghi 6 (80' Zoma sv). CT Mancini 5.