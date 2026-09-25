Sutalo si prende la Lazio e cerca casa: come lui (quasi) tutti i nuovi

RASSEGNA STAMPA - Dopo l’inizio frenato da una condizione fisica da ritrovare, Josip Sutalo è pronto a prendersi la Lazio. Il centrale gode dell’apprezzamento di Gattuso e del resto dello staff e dopo aver sfruttato l’infortunio di Doekhi per prendersi una maglia da titolare dovrebbe conservarla al rientro dalla sosta.

Intanto, come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, Sutalo lega con i compagni e cerca casa. Secondo il quotidiano. Il difensore della Lazio in queste prime settimane si è appoggiato molto a Taylor, con cui aveva condiviso lo spogliati all’Ajax, ma anche a Marusic e Gudmundsson, con il quale avrebbe legato molto.

Proprio l’islandese, così come lo stesso Sutalo e la maggior parte dei nuovi arrivati, sarebbe ancora in cerca di una casa. Secondo quanto riportato dal quotidiano oltre Frattesi il solo Pedraza avrebbe già trovato un posto dove abitare, mentre tutti gli altri calciatori sarebbero ancora in albergo.