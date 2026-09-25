Italia - Belgio, tutto pronto all'Olimpico: Malagò ci sarà, Gravina no

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RASSEGNA STAMPA - Cresce l’attesa per vedere in campo l’Italia impegnata nella prima gara di Nations League contro il Belgio in programma venerdì 25 settembre alle 20.45.

Come riporta il Corriere dello Sport saranno circa 40mila i tifosi presenti e tantissime anche le personalità del mondo dello sport. Ci sarà Luciano Buonfiglio, così come Malagò insieme a Claudio Ranieri e al Capo delegazione Diana Bianchedi. In tribuna, e non in campo, anche Buffon.

Non ci sarà invece l’ex presidente della Figc Gabriele Gravina. Nessuno strappo assicurano, ma solo un gesto di delicatezza a nei confronti di Malagò, che lo aveva invitato personalmente all’Olimpico.

La notte di Italia - Belgio sarà anche l’occasione per ricordare due icone azzurre: Sandro Mazzola e Franco Baresi, recentemente scomparsi, verranno omaggiati con un minuto di raccoglimento.

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