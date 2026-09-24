FIGC, Santini: "Malagò ha il sostegno dei pezzi forti della Serie A. Su Mancini..."

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Il giornalista Fabio Santini è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha commentato l'attuale situazione della Nazionale, soprattutto in riferimento all'eventuale commissariamento della Federazione, al ritorno di Mancini e alle scelte fatte da Malagò. Di seguito le sue parole: "Se mai si cominciano a cambiare le cose...Aspettiamo. Mancini ha fatto una porcata tempo fa, adesso ha chiesto scusa, si è ravveduto ma non possiamo andare avanti a crocifiggerlo".

"Le scelte fatte da Malagò, in caso di commissariamento, sarebbero confermate? Per me Mancini rimarrà. Malagò ha il sostegno dei pezzi forti della Serie A. Non si può ridurre il tutto a un problema politico, che ha poco a che vedere con lo sport. Ma purtroppo è così. Magari arrivasse uno come Galliani, dirigente serio e che conosce il calcio italiano".