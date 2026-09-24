Lazio, è il compleanno di Ledesma: gli auguri della società
24.09.2026 18:30 di Simone Locusta
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La Lazio fa gli auguri a Cristian Ledesma, ex centrocampista che ha scritto pagine importanti della storia della società biancoceleste che oggi compie 44 anni. Di seguito il messaggio del club pubblicato sul proprio sito ufficiale:
"Spegne oggi 44 candeline Cristian Ledesma. L’ex centrocampista, capitano allenatore del Settore Giovanile biancoceleste, arrivò alla Lazio nel 2006, giocando nella Capitale fino al 2015.
Nella Lazio, Ledesma vanta 318 presenze e 14 gol, risultando uno dei calciatori con più partite nella storia biancoceleste e conquistando due Coppe Italia e una Supercoppa italiana".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.