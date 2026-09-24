UFFICIALE - Alaba è un nuovo giocatore dell'Udinese: l'annuncio
24.09.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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David Alaba è un nuovo giocatore dell'Udinese. L'ex Bayern Monaco e Real Madrid ha firmato con il club bianconero dopo essere rimasto svincolato. "Un campione in bianconero. David Alaba è un nuovo giocatore dell'Udinese Calcio. Esperienza, leadership e una carriera ai massimi livelli del calcio mondiale. Benvenuto a Udine, David!", ha scritto la società nell'annuncio. Il nome del difensore austriaco era stato accostato anche alla Lazio, che poi ha virato sull'ingaggio di Diogo Leite. Di seguito il post.
𝐀 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞. ⭐️— Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 24, 2026
David Alaba is a new Udinese Calcio player.
Experience, leadership and a career at the highest level of world football.
Welcome to Udine, David! pic.twitter.com/SOrA7Jc9Bg
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.