UFFICIALE - Alaba è un nuovo giocatore dell'Udinese: l'annuncio

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David Alaba è un nuovo giocatore dell'Udinese. L'ex Bayern Monaco e Real Madrid ha firmato con il club bianconero dopo essere rimasto svincolato. "Un campione in bianconero. David Alaba è un nuovo giocatore dell'Udinese Calcio. Esperienza, leadership e una carriera ai massimi livelli del calcio mondiale. Benvenuto a Udine, David!", ha scritto la società nell'annuncio. Il nome del difensore austriaco era stato accostato anche alla Lazio, che poi ha virato sull'ingaggio di Diogo Leite. Di seguito il post.

𝐀 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐢𝐭𝐞. ⭐️



David Alaba is a new Udinese Calcio player.



Experience, leadership and a career at the highest level of world football.



Welcome to Udine, David! pic.twitter.com/SOrA7Jc9Bg — Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 24, 2026