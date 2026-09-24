UFFICIALE - Alaba è un nuovo giocatore dell'Udinese: l'annuncio

24.09.2026 14:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
UFFICIALE - Alaba è un nuovo giocatore dell'Udinese: l'annuncio
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David Alaba è un nuovo giocatore dell'Udinese. L'ex Bayern Monaco e Real Madrid ha firmato con il club bianconero dopo essere rimasto svincolato. "Un campione in bianconero. David Alaba è un nuovo giocatore dell'Udinese Calcio. Esperienza, leadership e una carriera ai massimi livelli del calcio mondiale. Benvenuto a Udine, David!", ha scritto la società nell'annuncio. Il nome del difensore austriaco era stato accostato anche alla Lazio, che poi ha virato sull'ingaggio di Diogo Leite. Di seguito il post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.