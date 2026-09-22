Lazio, la protesta si fa sentire? Ecco cosa dice il bilancio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha pubblicato il bilancio al 30 giugno 2026. Quindi l'analisi dello stato di salute economico-finanziario della società valido per la stagione 2025/2026. Tra le voci che attirano maggiormente curiosità c'è quella inerente ai ricavi da gare: ovvero gli introiti che la Lazio si è garantita dalle partite giocate allo Stadio Olimpico e che corrispondono al botteghino, agli abbonamenti e ai servizi hospitality e VIP. Nel dato incide anche la protesta messa in atto a metà stagione dai tifosi laziali che, però, non ha fatto registrare un crollo vertiginoso.

A incidere positivamente sul bilancio, infatti, è il numero di abbonamenti che ha manentuto i ricavi da gare sui 18,064 milioni di euro. Tuttavia, il calo rispetto alla stagione 2024/2025, quando gli introiti dalle partite erano di circa 22,9 milioni, è probabilmente causato anche dal minor numero di biglietti acquistati al botteghino nella seconda parte della scorsa stagione.

Per quanto non ci siano specifiche chiare all'interno del documento. Proiettandoci al bilancio del 30 giugno 2027 la sensazione è che verrà registrato un ulteriore crollo, questa volta però decisamente più vertiginoso per via dello scarso numeri di abbonamenti e di presenze allo stadi dovute alla protesta del popolo biancoceleste.