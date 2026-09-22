Lazio, la sosta per recuperare: il punto sugli infortunati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La sosta sarà utile anche per chi ha bisogno di aumentare il proprio minutaggio e ritrovare la condizione migliore. Tra i giocatori già rientrati in gruppo ci sono Cataldi, Isaksen e Pinamonti. Il centrocampista e l'esterno danese hanno dovuto seguire una preparazione personalizzata dopo gli interventi per la pubalgia, mentre l'attaccante, arrivato soltanto alla fine del mercato, aveva svolto una preparazione non completa con il Sassuolo.

Queste settimane potranno quindi permettere a Pinamonti di crescere fisicamente e candidarsi a una maglia da titolare dalla sfida contro il Monza in poi. Come scrive il Corriere dello Sport, per l'11 ottobre è invece previsto il rientro di Dele-Bashiru, Marusic e Rovella, alle prese con problemi muscolari. Il nigeriano è il più vicino al ritorno: a Venezia è stato tenuto precauzionalmente a riposo proprio per evitare il rischio di una ricaduta.