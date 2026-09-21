Lazio, Cardone: "Gattuso dovrà ragionare sul dispendio di energie nei 90 minuti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha commentato queste prime cinque partite della Lazio culminate con il successo a Venezia: “Il primo tempo di Venezia è stato una benedizione. La Lazio ha mostrato i suoi limiti senza pagare. Poi ti sei assestato ed hai chiuso questo mini ciclo con una vittoria che ti permetterà di lavorare meglio su quelle situazioni. Il ragionamento che dovrà fare Gattuso è anche sul dispendio di energie che comporta quel modo di giocare".

"Bisogna capire come distribuire bene le energie nel corso dei novanta minuti e sull’identità complessiva della squadra. Tutto questo, partendo con la base solida dello spirito che questo gruppo ha dimostrato di avere. Il cosidetto ‘elmetto’ è stato indossato, ora bisogna capire quanto la scelta di gioco che è stata fatta sia sostenibile".

"Gattuso all’interno dello spogliatoio sta facendo discorsi molto umili, finalizzati proprio a conservare questo spirito di squadra”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.