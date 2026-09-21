Serie A, le classifiche a confronto: la Lazio la migliore del campionato

La Lazio arriva alla prima sosta per le nazionali da prima in classifica. La squadra di Gennaro Gattuso ha conquistato 13 punti in 5 partite, registrando la migliore partenza in Serie A nella sua storia. I biancocelesti, andando oltre ogni aspettativa, hanno migliorato sensibilmente la partenza dello scorso campionato, quando dopo 5 partite la formazionale allenata da Maurizio Sarri aveva conquistato appena 6 punti vincendo solo contro Verona e Genoa, ma perdendo contro Como, Sassuolo e Roma.

Ma non solo. La Lazio è migliorata anche per gol fatti e subiti. Alla quinta giornata della stagione 2025/2026, infatti, la squadra di Maurizio Sarri aveva segnato appena 7 gol in solo due partite e restando a secco tre volte. In questa stagione, invece, gli uomini di Gattuso hanno sempre segnato arrivando a quota 8 reti realizzate. Anche difensivamente c'è un miglioramento evidente. La scorsa stagione la Lazio aveva subito 4 gol in 5 partite, con due clean sheet all'attivo. Quest'anno, invece, sono 3 le reti incassate e altrettanti i clean sheet. Testimone di questi dati è la differenza reti che con Sarri era di +3, con Gattuso di +5.

Le classifiche a confronto

Roma 13 punti (+1 rispetto alla Serie A 2025/26 dopo cinque giornate)

Inter 13 (+4)

Lazio 13 (+7)

Cagliari 12 (+5)

Milan 11 (-1)

Frosinone 10 (in Serie B)

Juventus 10 (-1)

Como 10 (+2)

Napoli 7 (-5)

Sassuolo 7 (+1)

Atalanta 6 (-3)

Lecce 6 (+4)

Udinese 4 (-3)

Torino 4 (=)

Parma 4 (-1)

Monza 4 (in Serie B)

Fiorentina 4 (+1)

Bologna 2 (-5)

Genoa 1 (-1)

Venezia 0 (in Serie B)