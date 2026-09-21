Rambaudi: “Brava Lazio! Sutalo straordinario, ha qualità e letture”

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. Questa l’analisi dell’ex calciatore della Lazio dopo la vittoria di Venezia: “Quello di Venezia è un campo difficile. L’atteggiamento della Lazio è stato giusto, hanno iniziato bene poi invece alla lunga il primo tempo potevi andare sotto. La Lazio ha saputo reagire ad un momento di difficoltà, nel secondo tempo squadra cinica”.

“Bella la giocata di Tavares in occasione dell’assist. Noslin nel primo tempo non ha tenuto un pallone, questo evidenzia le difficoltà degli attaccanti quando non sono supportati; in avvio è mancato il riferimento davanti e ci sono state delle leggerezze, ma alla fine hai vinto una gara importante, che ti fa lavorare bene durante la sosta”.

“Vittoria non esteticamente bella ma efficace, mi è piaciuto Gattuso nell’analisi post gara. Sutalo straordinario, ha esperienza, qualità e letture. Doekhi è un giocatore normale”.