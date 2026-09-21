Roma, che succede? Tre giocatori infortunati rinunciano alla nazionale...

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Tre giocatori della Roma rinunciano alla propria nazionale per infortunio. Si tratta di Wesley, Malen e Cristante, tre titolari della formazione di Gasperini che sono stati in campo per novanta minuti nell'ultima giornata contro l'Inter. I primi due hanno accusato un risentimento muscolare, il terzo si è fermato per una lombalgia. La sostanza è che non lasceranno la Capitale ma resteranno a Trigoria: come riportato da Angelo Mangiante di SkySport su X, saranno comunque pronti per le due partite dopo la sosta contro il Como e il Real Madrid in Champions League.