Venezia - Lazio, squadra sotto il settore ospiti: il gesto di Gattuso ai tifosi

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La Lazio batte anche il Venezia, al Penzo la sfida si è conclusa 0-2 grazie alle reti di Zaccagni e Noslin. I biancoceleste hanno conquistato tre punti preziosissimi al Penzo che gli consentono di agganciare in vetta Roma e Inter mai un avvio di stagione così positivo.

Al triplice fischio la squadra si è recata sotto il settore ospiti per festeggiare la vittoria con i tifosi, insieme al gruupo anche Gattuso che prima ha applaudito i sostenitori e poi li ha incitati a fare lo stesso con i giocatori.

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