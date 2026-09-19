Venezia - Lazio, squadra sotto il settore ospiti: il gesto di Gattuso ai tifosi

19.09.2026 22:41 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Venezia - Lazio, squadra sotto il settore ospiti: il gesto di Gattuso ai tifosi
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La Lazio batte anche il Venezia, al Penzo la sfida si è conclusa 0-2 grazie alle reti di Zaccagni e Noslin. I biancoceleste hanno conquistato tre punti preziosissimi al Penzo che gli consentono di agganciare in vetta Roma e Inter mai un avvio di stagione così positivo. 

Al triplice fischio la squadra si è recata sotto il settore ospiti per festeggiare la vittoria con i tifosi, insieme al gruupo anche Gattuso che prima ha applaudito i sostenitori e poi li ha incitati a fare lo stesso con i giocatori. 

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