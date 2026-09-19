Venezia-Lazio, Mandas para tutto... pure il premio MVP - VIDEO

Mandas protagonista assoluto. È stato il migliore in campo nella vittoria della Lazio contro il Venezia, dopo che ha parato il rigore a Yeboah nel primo tempo e ha fatto tanti altri salvataggi che hanno tenuto a galla la squadra di Gattuso. Per questo si è guadagnato il premio MVP, che in un siparietto social sul canale ufficiale del club biancoceleste gli ha 'lanciato' Zaccagni. "Ha preso anche questo", si legge nella descrizione. Di seguito il filmato.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03