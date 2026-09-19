Lazio, Gattuso: "Tifosi educati, ci fanno lavorare in pace. La verità è che..."

Al triplice fischio Gattuso è andato con la squadra sotto il settore ospiti per applaudire i tifosi e festeggiare con loro la vittoria. In conferenza stampa, il tecnico si è soffermato anche su questo argomento spiegando come percepisce la vicinanza dei sostenitori biancocelesti: "I tifosi sono educati, la verità è una sola: la curva non viene allo stadio, ma la città si vive bene anche se sto più vicino Formello. Ci fanno lavorare in pace. È così: è una tifoseria che non ci mette pressione, ce l'abbiamo da soli, perché giochi per la Lazio e la pressione ce l'hai sempre".

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