Lazio, Noslin a Dazn: "Dovevo aspettare la mia occasione, ora spero duri a lungo"

Noslin è stato, insieme a Zaccagni, protagonista della vittoria della Lazio sul campo del Venezia. L'olandese, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha commentato così il momento positivo che sta vivendo sia personalmente sia a livello di squadra: “È stato difficile per me all’inizio, sono molto contento che Gattuso crede in me. Fino alla scorsa settimana è stato difficile rimettermi in gioco, ma ce l’ho fatta".

"Dovevo aspettare che arrivasse la mia chance, oggi è arrivata e spero che duri più a lungo possibile. Ed è stato difficile oggi anche in una partita in cui il nostro possesso è stato decisamente inferiore rispetto a quello del Venezia. Sono molto contento di aver segnato e spero che questo momento duri più a lungo possibile”.

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