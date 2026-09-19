Venezia-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Pinamonti
19.09.2026 19:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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LE FORMAZIONI UFFICIALI
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Perez, Helgason, Sohm, Correia; Yeboah, Adams. A disp.: Montipò, Rrahmani, Fanne, Mohammed, Sagrado, Halhal, Lauberbach, Berardi, Panada, Lisman, Fernandez, Gomes. All.: Stroppa.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Isaksen, Serra, Gudmundsson, Pinamonti. All.: Gattuso.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.