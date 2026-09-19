Lutto nel calcio italiano, è morto Sandro Mazzola: addio a una leggenda

Si spegne Sandro Mazzola, un eroe del calcio italiano

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Il calcio italiano perde uno dei suoi simboli. È morto all’età di 83 anni Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter e della Nazionale. A dare l’annuncio è stato proprio il club nerazzurro, che nella notte ha salutato uno degli uomini che hanno scritto alcune delle pagine più importanti della sua storia.

Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, Sandro ha legato praticamente tutta la sua vita calcistica all’Inter. Diciassette stagioni in prima squadra, 565 presenze e 161 gol secondo i dati ufficiali del club, con otto trofei conquistati. Fu uno dei volti della Grande Inter di Helenio Herrera e protagonista dei due successi consecutivi in Coppa dei Campioni del 1964 e 1965. Con la Nazionale collezionò invece 70 presenze e 22 reti, vincendo l’Europeo del 1968 e arrivando alla finale del Mondiale di Messico 1970.

Una storia iniziata portando sulle spalle un cognome gigantesco e diventata, con il tempo, una storia altrettanto grande. Mazzola non è stato soltanto il figlio di Valentino: è diventato Sandro, campione, dirigente e bandiera di un calcio che oggi perde un altro pezzo della propria memoria. Solo un mese fa, parlando della sua Inter, continuava a definirsi un tifoso accanito e affidava a Lautaro il sogno di rivederla ancora sul tetto d’Europa.