Lazio, Mattei: "Gudmundsson? L'alternativa di tutti e nessuno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha come di consueto fatto un punto sulla situazione di casa Lazio, soffermandosi su alcuni protagonisti come Tavares e Gudmundsson. Ecco le sue parole:

"Siamo all’alba del campionato, è prematuro fare previsioni, ma Juventus, Milan e Napoli sono incomplete, o comunque non si sono rinforzate. Credo lottino per la Champions. L’Inter è la più forte, la Roma si è rinforzata tanto e il Como non è mai da sottovalutare.

Le riserve della Lazio non credo siano in grado di cambiare la partita, se levi Tavares e metti Pedraza perdi tanto. Se andiamo a vedere, la Lazio ci ha provato col Milan ma purtroppo né Pinamonti né Isaksen hanno allungato la squadra.

Gudmundsson è un’alternativa a tutti e a nessuno. Deve giocare un po’ più avanti dei centrocampisti e un po’ più indietro degli attaccanti; è un giocatore da 4-2-3-1 come trequartista o addirittura da 4-3-2-1, stando dietro la punta. Tavares? Con il Milan i due gol nascono da quella fascia lì”.