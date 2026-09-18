Lazio, la sosta dopo il Venezia: in programma un’amichevole? Le ultime
18.09.2026 14:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - La gara con il Venezia è alle porte, poi inizierà la prima sosta per le nazionali della stagione, che per la prima volta si allungherà rispetto al passato. Occasione per la Lazio per recuperare alcuni infortunati, ma allo stesso tempo sarà fondamentale non perdere il ritmo partita. Anche per questo, riporta l’edizione odierna de la Repubblica, a Formello si starebbe organizzando un’amichevole domenica prossima contro l’Arezzo.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.