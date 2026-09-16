Flaminio, si attende il via libera: le ultime sullo stadio della Lazio
RASSEGNA STAMPA - In programma c'è un nuovo appuntamento. L'estate è servita per modificare il progetto, rivedere quanto evidenziato dalla Soprintendenza e ottenere il via libera definitivo per poter andare avanti. Secondo quanto viene riportato dall'edizione odierna di Repubblica, nei prossimi giorni il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si incontrerà con il direttore generale del Campidoglio, Albino Ruberti, con l'assessore allo Sport, Alessandro Onorato, e i tecnici del Comune.
VIA LIBERA - Insieme valuteranno il lavoro svolto in base a quanto prescritto nella Conferenza dei Servizi Preliminare e decideranno se ci sarà l'autorizzazione ad andare avanti o se servirà altro tempo. Dal Campidoglio, scrive il quotidiano, filtra ottimismo.
I PASSI SUCCESSIVI - I prossimi passi dovrebbero essere simili a quelli fatti per lo Stadio della Roma a Pietralata: prima verrà emessa una dichiarazione di interesse pubblico in giunta, poi in Assemblea Capitolina. A quel punto ci sarà da attendere prima dell'inizio della vera e propria Conferenza dei Servizi dove si analizzerà il progetto definitivo.