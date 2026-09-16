Calciomercato Lazio | Un club di Premier pensa a Icardi: i dettagli
16.09.2026 10:30 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
CALCIOMERCATO LAZIO - Mauro Icardi torna al centro del mercato. L’attaccante argentino, attualmente svincolato, potrebbe proseguire la carriera in Premier League. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, il Tottenham starebbe valutando il suo profilo come possibile soluzione d’esperienza per provare a risolvere i problemi realizzativi della squadra.
Sullo sfondo, però, c’è anche l'interesse della Lazio. Icardi, dal canto suo, non sembra intenzionato ad accettare qualsiasi proposta: l’obiettivo è chiudere la carriera con un progetto ambizioso e, proprio per questo, avrebbe già respinto diverse offerte.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.