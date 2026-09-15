Arbitri, Orsato: "Serie A, ora lo spettacolo è al primo posto. I rigori..."

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Parla Daniele Orsato. Primo bilancio sull'inizio di stagione di Serie A: il designatore della Can A e B ne ha parlato all’interno del programma di Rai Italia intitolato 'Casa Italia'. Di seguito le sue parole: "Lo spettacolo al primo posto, con coraggio e senza paura di sbagliare. Sono soddisfatto. I rigori? Li fischiamo quando ci sono… Come potrei non essere soddisfatto? Abbiamo trovato le innovazioni dell'Ifab, ma i miei ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario per cercare di velocizzare di più il gioco: seguendo le linee della Fifa e della Uefa, noi interveniamo col Var per chiaro ed evidente errore. Il numero dei rigori non dipenderà da noi ma dai falli che ci saranno, abbiamo dato il primo rigore con l'on field review perché c'era".

"Serve far crescere l'autostima degli arbitri per essere più forti, poi si lavora sugli errori ma bisogna avere coraggio, senza aver paura di sbagliare: lo dico sempre anche ai miei figli, non solo agli arbitri. Non ho visto cose che non mi sono piaciute, se il buongiorno si vede dal mattino abbiamo visto delle partite molto belle, con le quali esporti il calcio italiano all'estero e fai bella figura".