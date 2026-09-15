Lazio, Mattei: "Dialogo con i tifosi? Con Lotito non ci sarà mai. La protesta..."

Stefano Mattei, nel corso del suo consueto intervento a RadioSei, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle reali intenzioni del presidente Lotito di instaurare un dialogo con i tifosi della Lazio, soffermandosi poi su quanto il ruolo della protesta sia determinante rispetto alla situazione economica della società. Di seguito le sue parole: "Nella Lazio qualcuno rende impossibile parlare solo di calcio, rende irrespirabile l’aria. Il mondo Lazio è reso tossico da qualcuno, respirare l’aria della Lazio per il tifoso è sempre più difficile".

"Fabiani, Gattuso e i giocatori hanno parlato di dialoghi con i tifosi: il risultato poi è quello di stamattina. Il dialogo non ci sarà mai perché il presidente Lotito non vuole".

"Il presidente Lotito è in grande difficoltà economica perché la protesta sta incidendo sulle casse della Lazio. Il braccio di ferro è tra migliaia di persone e una persona. Ok non votare il suo partito, ma il problema per lui subentra quando i laziali non vanno allo stadio perché non portano soldi".