Udinese, Runjaic: "Siamo corti per affrontare squadre come Inter e Lazio"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è intevenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l'Inter, la quale si è conclusa con un 5-3 che non ha fatto annoiare gli spettatori. Di seguito le sue parole:

"Ci sono tante cose che potevamo fare meglio, abbiamo dei giocatori giovani e dobbiamo aspettare anche i rientri di elementi importanti come Solet, Zaniolo e Piotrowski. In questo momento la panchina non è così lunga per affrontare una squadra del livello dell'Inter ma anche della stessa Lazio. C'è da lavorare molto, specialmente nella fase difensiva. Il pensiero ora va a sabato pomeriggio, per tornare a fare punti".