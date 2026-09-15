Lazio, da esubero a certezza: con Gattuso Cancellieri è rinato

RASSEGNA STAMPA - Per due volte, durante la sessione estiva di mercato, Matteo Cancellieri è sembrato sul punto di salutare. Sì perché, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, la Lazio lo aveva prima ceduto al Parma, in un’operazione da 5 milioni, e poi lo aveva inserito nella trattativa con la Fiorentina in un ipotetico scambio con Gudmundsson che invece poi è arrivato lo stesso.

Per la società non c’erano dubbi, a fermare la cessione è stato infatti Gattuso. Il tecnico non ha mai nascosto di averlo apprezzato durante la preparazione, si è imposto per trattenerlo e, ora, il campo gli sta dando ragione. Nella sfida contro il Milan è stato uno dei migliori, non solo per il gol ma anche e soprattutto per la prestazione generale: ha attaccato, ha aiutato i compagni in fase di non possesso e ha giocato con una convezione che in passato era spesso mancata.

Il tecnico gli ha dato fiducia, ora tocca a Cancellieri conservarla e dimostrare di essere una risorsa di cui Gattuso non può fare a meno già a partire dalla prossima gara contro il Venezia dove si candida per scendere in campo da titolare.

L’unico nodo nella questione Cancellieri rimane il contratto in scadenza a giugno 2027. Senza rinnovo tra meno di un anno il calciatore sarà libero di salutare a parametro zero. Fino a qualche settimana fa la linea della società era chiara: cessione e possibilità di incassare subito, ora il rendimento dell’estero potrebbe cambiare le carte in tavola.

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