NEWS | Oasis, ecco come comprare i biglietti per i concerti del 2027
14.09.2026 19:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
Per comprare i biglietti per i concerti del tour del 2027 degli Oasis, che passerà a Roma giovedì 29 e venerdì 30 luglio, bisogna registrarsi sul sito ufficiale entro giovedì 17 settembre 2026 alle 17 (ora italiana). Una parte delle persone che si registreranno, riporta Il Post, riceverà poi per mail un link che permetterà di acquistare i biglietti in un secondo momento, tra il 25 e il 27 settembre. Si potranno comprare fino a 4 biglietti... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO > CONCERTO OASIS <
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.