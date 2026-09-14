Venezia - Lazio, al via la vendita dei biglietti: il comunicato

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Il Venezia ha comunicato tramite una nota ufficiale, che i biglietti del settore ospiti per la gara contro la Lazio in programma sabato 19 settembre alle ore 20:45, saranno messi in vendita a partire dalle ore 15:00 di martedì 15 settembre. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Venezia FC comunica ai tifosi biancocelesti che dalle ore 15:00 di martedi 15 settembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A EniLive Venezia-Lazio, in programma sabato 19 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

Il sito Internet di Vivaticket

Punti vendita circuito Vivaticket

Il prezzo del settore "Curva Ospiti" (capienza ridotta a 500 posti) è di € 40 intero più € 1,50 come diritto di prevendita.

Il titolo d’ingresso include parcheggio e servizio navetta andata e ritorno verso il settore dedicato.

Restrizioni come da determina dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e confermate dal G.O.S.:

- Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso della Tessera del Tifoso S.S. Lazio Millenovecento nel limite stabilito dall’Autorità di P.S. di 500 posti disponibili.

- Divieto del cambio nominativo.

Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di venerdì 18 settembre.

I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio PL Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso. Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Si ricorda che i biglietti del settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi di non recarsi a Venezia se sprovvisti di biglietto.

I cancelli apriranno due ore prima del calcio d’inizio, salvo differenti comunicazioni. L’ingresso riservato ai tifosi ospiti è il numero 5 (Curva Ospiti). Per l’accesso allo stadio è necessario esibire il biglietto unitariamente ad un documento d’identità in corso di validità. In fase di accesso allo stadio il personale addetto effettuerà controlli sugli spettatori: si raccomanda la massima collaborazione e si invita a fare attenzione in particolare ai divieti riportati nel Regolamento d’Uso dello Stadio.

INFORMAZIONI PER I TIFOSI IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ

COME RAGGIUNGERE LO STADIO:

IN AUTO: tramite Autostrada A1 fino a Bologna poi in A13 Bologna - Padova e infine in A4 Padova Venezia. Uscita alla barriera di Mestre (Casello di Venezia Ovest) poi direzione Venezia Porto.

Eventuale contatto con le FF. o dei pullman e dei gruppi organizzati avverrà all'uscita autostrada. I tifosi verranno accompagnati al Venice Gate Parking (via Galileo Ferraris) per imbarcarsi in direzione stadio.

Si raccomanda, comunque, a tutti i tifosi ospiti di parcheggiare al Venice Gate Parking di via Galileo Ferraris in quanto GRATUITO e adiacente all’imbarco del servizio acqueo stadio e ritorno.

Il ritrovo al parcheggio è alle ore 18:00 per l’imbarco per lo stadio con battelli dedicati. Le partenze saranno in successione dalle ore 18:30 (50 min. circa il tempo di navigazione).

IN TRENO: Stazione di Venezia S. Lucia: linee di navigazione ACTV 4.1 - 5.1 direzione S. Elena. Prezzo dei biglietti di navigazione ai non residenti 9,50 € a persona a viaggio, con validità di 75 minuti.

Si ricorda di arrivare allo stadio muniti di biglietto acquistato in prevendita, un documento di identità in corso di validità e con fidelity card se prevista dalle restrizioni.

IN AEREO: Aeroporto “Marco Polo” di Venezia: È attivo il servizio pubblico comunale ACTV con linea locale n. 5 e 19 diretto e linea Provinciale ATVO diretto a Venezia Piazzale Roma con successiva linea di navigazione pubblica in direzione S. Elena linee 4.1 - 5.1 - 6 ▪ Aeroporto “A. Canova” di Treviso Sant’Angelo: servizio navetta per Venezia Piazzale Roma ATVO e poi linea di navigazione pubblica in direzione S.Elena linee 4.1 – 5.1 – 6

INTRODUZIONE STRISCIONI E COREOGRAFIE:

Per posizionare uno striscione o per realizzare una coreografia allo Stadio PL Penzo è necessario essere in possesso di un’opportuna autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti. Tale autorizzazione deve essere richiesta secondo le modalità descritte dall’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ed in accordo con le Questure competenti. La richiesta per l’esposizione di striscioni in trasferta deve essere fatta pervenire alla società sportiva di appartenenza che provvederà, tramite il Delegato Gestione Evento, a presentarle all’omologo della squadra ospitante. Gli striscioni saranno introdotti allo Stadio attraverso l’ingresso riservato alla Tifoseria Ospite (ingresso 5 - Curva Ospiti) contestualmente all’ingresso degli spettatori e previo controllo delle Autorità di Pubblica Sicurezza preposte.

La richiesta di nulla osta per l'esposizione di striscioni, coreografie, bandiere, tamburi o megafoni potrà essere scaricata qui."