Piccari: "La Lazio ha fatto meglio del Milan. Gattuso ha creato un gruppo..."
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore Marco Piccari ha espresso il suo pensiero sul pareggio dell'Olimpico tra Lazio e Milan. La doppietta di Moreira ha salvato la squadra di Amorim, finita due volte sotto nel punteggio nel primo tempo per i gol di Cancellieri e Noslin. Di seguito le sue parole: "La Lazio ha fatto anche meglio del Milan. I rossoneri poi sono cambiati con le sostituzioni e in tal senso penso che Amorim debba fare delle scelte diverse rispetto a quelle fatte ultimamente. Tornando ai biancocelesti comunque c'è grande entusiasmo. Nelle prime quattro ha fatto molto meglio rispetto a quando c'era Sarri. Gattuso ha creato un gruppo e fa bene a dire di dover pensare giornata per giornata. Noi lo abbiamo definito solo grinta, ma non è così. Il suo è un calcio molto verticale, semplice ed efficace. Anche questo mi fa pensare a chi dice invece che per inculcare le proprie idee servono mesi e mesi. Non a caso tracce di Sarri nell'Atalanta ancora non se ne vedono".