Lazio, Marocchi: “Contento che si parli della abilità tecniche di Gattuso”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca

Al Club su Sky Sport durante l’analisi di Lazio - Milan è stato lodato il tecnico biancoceleste Rino Gattuso per quanto fatto in questo inizio di stagione. Il parere di Giancarlo Marocchi: “Sono contento che stiamo sottolineando una parte tecnica di Gattuso, perché finora abbiamo sempre detto di lui che ha cuore, è quello che viene eliminato dal Mantova e discute con il direttore sportivo che vuole sgridare la squadra. Invece qui tecnicamente sta dimostrando, dopo il primo periodo di Napoli, poi alla fine è andato malino, che anche tecnicamente fa giocare bene le squadre”.

Una battuta sulla protesta della tifoseria della Lazio: “I tifosi hanno sempre orgogliosamente detto che loro vanno allo stadio per la maglia. Poi meglio se anche per i giocatori che la indossano come avrebbero dovuto indossarla loro. Ma poi i laziali che erano in 70 mila nella partita decisiva per non retrocedere in C negli anni in cui ero piccolo io. Non ero troppo piccolo, me la ricordo bene, la decise Fabio Poli con cui poi ho giocato a Bologna”.