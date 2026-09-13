Ex Lazio | Maldini positivo all'etilometro, ritirata la patente dopo l'incidente
13.09.2026 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: ANSA
(ANSA) - MILANO, 13 SET - E' risultato positivo all'etilometro Daniel Maldini, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente con la sua Porsche Carrera in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Milano. Il calciatore del Cagliari ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. (ANSA).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.