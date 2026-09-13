GOSSIP | Michela Persico, l'ex di Rugani furiosa: "Ho le corna, non lo perdono"

Michela Persico e Daniele Rugani, da più di un anno, hanno scelto di dirsi addio. I motivi sono noti, il giocatore avrebbe tradito la sua dolce metà che non lo ha perdonato e ha scelto di iniziare da zero che Umberto Pengo, imprenditore veneto di 47 anni. A chi la critica per la scelta la Persico risponde sicura ma con ironia... <<< MICHELA PERSICO >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini