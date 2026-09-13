Ex Lazio | Incidente stradale per Maldini: le sue condizioni

13.09.2026 10:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Ex Lazio | Incidente stradale per Maldini: le sue condizioni
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Daniel Maldini, ex calciatore della Lazio, è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo, a Milano. L’attaccante del Cagliari, reduce dal gol su rigore decisivo contro l’Atalanta, era rientrato in città dopo la serata trascorsa a Milano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone, tutte ferite lievemente. Maldini è stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. La polizia locale sta ancora ricostruendo la dinamica dello schianto.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.