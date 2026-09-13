Lazio-Milan, che bocciatura per Isaksen: le sue pagelle dei quotidiani
13.09.2026 11:30 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
RASSEGNA STAMPA - Impatto negativo per Gustav Isaksen nella partita contro il Milan. L'esterno biancoceleste è subentrato nel corso del secondo tempo al posto di Cancellieri, offrendo una prestazione ricca di imprecisioni e priva di qualità. La sua prova contro i rossoneri gli è valsa solo insufficienze dai principali quotidiani. Di seguito le sue pagelle:
CORRIERE DELLO SPORT - 5
GAZZETTA DELLO SPORT - 5
IL TEMPO - 5
IL MESSAGGERO - 5
LA REPUBBLICA - 5