Oddo: "Vi dico perché la Lazio di Gattuso non mi ha sorpreso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Oddo ha parlato anche di Rino Gattuso, suo amico ed ex compagno di squadra. L'ex calciatore non si detto sorpreso dell'avvio di campionato della Lazio con Rino alla guida. Tutt'altro. "È un combattivo e probabilmente si trova più a suo agio in queste situazione di lotta e di difficoltà, piuttosto che in mondi ovattati".

Poi, ha parlato di quella che è, probabilmente, il più grande punto di forza e capacità dell'ex commissario tecnico della Nazionale: Gattuso è bravo a isolare la squadra, tenendola fuori da tutte quelle vicende extra-campo che magari, con un altro allenatore, rischierebbero di avere un impatto significativo sul gruppo. Se tiferà per la Lazio del suo amico Gattuso? Oddo non si sbilancia: "Mi godo la partita e basta".