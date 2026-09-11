Venezia, problema al flessore per Busio: da valutare per la Lazio
11.09.2026 23:48 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Il Venezia esce sconfitto per 4-2 dall’anticipo del Penzo contro la Fiorentina. Il quarto ko consecutivo è un brutto colpo per la squadra di Stroppa, a cui va aggiunto l’infortunio del capitano Busio al 44’.
Il centrocampista statunitense, che aveva servito l’assist ad Adams per il gol dell’1-0, ha riportato un infortunio al flessore della coscia destra. Il numero 6 si è subito fermato dopo il contrasto in cui è arrivato l’infortunio, uscendo dal campo in lacrime e lasciando il posto a Helgason.
Busio rientra così nella lista di giocatori da valutare in vista della sfida del Venezia contro la Lazio di sabato 19 settembre alle 20:45.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.