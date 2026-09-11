Venezia, problema al flessore per Busio: da valutare per la Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Il Venezia esce sconfitto per 4-2 dall’anticipo del Penzo contro la Fiorentina. Il quarto ko consecutivo è un brutto colpo per la squadra di Stroppa, a cui va aggiunto l’infortunio del capitano Busio al 44’.

Il centrocampista statunitense, che aveva servito l’assist ad Adams per il gol dell’1-0, ha riportato un infortunio al flessore della coscia destra. Il numero 6 si è subito fermato dopo il contrasto in cui è arrivato l’infortunio, uscendo dal campo in lacrime e lasciando il posto a Helgason.

Busio rientra così nella lista di giocatori da valutare in vista della sfida del Venezia contro la Lazio di sabato 19 settembre alle 20:45.