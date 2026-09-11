Giordano: "La Lazio con il Milan se la gioca ma non credo lotterà per il quinto posto"

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Raggiunto dai microfoni di Radiosei Bruno Giordano ha detto la sua in vista del big match tra Lazio e Milan in programma sabato 12 settembre alle 18.00 all'Olimpico: "Ha ragione Amorim, la Lazio ha una bella identità di squadra. Entrambi i tecnici hanno avuto la difficoltà di ricostruire, il loro lavoro sta andando nel verso giusto".

"Come situazione iniziale, credo che l’idea della partita sia che sia il Milan ha ed esporsi, ad aggredire lasciando anche degli spazi. Come strategia potrebbe anche essere un vantaggio per la Lazio, il resto però dipende dai singoli. La Lazio se la può giocare contro una squadra ostica ma alla nostra portata".

"Non credo che la Lazio possa competere per la quinta o la sesta posizione, dovrebbe esserci il crollo di troppe squadre e un tuo rendimento perfetto. La Lazio non deve avere grandi pressioni in questa stagione, viviamo alla giornata per tenere posizioni importanti per poi recuperare e guardarti in faccia".

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