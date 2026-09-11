Gattuso e la Nazionale: "Mondiali? Fa male e brucerà per tutta la vita"

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Ai microfoni di Dazn, per il media day dedicato alle televisioni, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso è tornato a parlare dell'esperienza sulla panchina della Nazionale italiana, terminata con la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Di seguito le sue parole.

"La Nazionale per me è stata una grandissima esperienza, anche se non siamo andati al Mondiale per episodi che fanno parte del calcio. Come ho sempre detto da un po' di mesi a questa parte, dopo la cocente eliminazione posso solo che ringraziare i giocatori che mi hanno dato tutto e le persone che mi sono state vicine. È normale che fa male, brucia e lo farà per il resto della mia vita".