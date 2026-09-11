Lazio, dal Milan al Milan: di nuovo Mandas, ma con prospettive diverse

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RASSEGNA STAMPA - Sabato alle 18 la Lazio ospiterà il Milan all’Olimpico. Primo big match della stagione, particolarmente sentito per alcuni e tra questi, Mandas. Il portiere, un anno dopo, si ritrova a dover affrontare i rossoneri ma con una prospettiva totalmente diversa. Non è una concessione all’interno di una stagione trascorsa ad aspettare, spiega il Corriere dello Sport, o un’occasione ma il greco ritrova i meneghini in qualità di “padrone” della porta. Uno status che ha conquistato con la partenza di Provedel e che ha confermato nelle prime tre giornate.

Un anno fa, ricorda il quotidiano, proprio contro il Milan in Coppa Italia, Mandas aveva avuto la sua unica occasione della prima parte di stagione. Troppo poco per uno che voleva giocare e per questo, andò in prestito. L’avventura in Premier League è stata tutt’altro che esaltante, non ha mai esordito e il riscatto da parte del Bournemouth non è arrivato. È tornato a Formello e in estate si sono ribaltate le gerarchie. È maturato rispetto allo scorso anno e lo ha dimostrato in questo avvio di campionato, Gattuso gli ha affidato la porta e giornata dopo giornata - al momento - ha ripagato a pieno questa fiducia.

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