FORMELLO - Lazio, Pinamonti c'è. Gattuso sfida il Milan e sceglie...

10.09.2026 19:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
FORMELLO - Lazio, Pinamonti c'è. Gattuso sfida il Milan e sceglie...
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FORMELLO - Preparazione lampo per il Milan. Solo tre giorni, di cui due già in archivio: resta la rifinitura di venerdì pomeriggio per le ultime prove. Ma tanto è bastato comunque per recuperare Pinamonti: in mattinata ha svolto tutto l'allenamento in gruppo, sabato partirà dall'inizio al centro dell'attacco. Era uscito molto dolorante alla caviglia destra da Udine, ma si è ristabilito completamente.

Zaccagni e probabilmente Isaksen chiuderanno il tridente offensivo. Cancellieri insegue, ma il danese è in vantaggio per una maglia da titolare. Non rientrerà nessun altro degli infortunati: Marusic e Rovella sono attesi dopo la sosta, solo Dele-Bashiru ha qualche piccola speranza di rivedersi tra i convocati contro il Venezia (quasi impossibile che possa essere in panchina all'Olimpico). In caso contrario tornerà anche lui dopo la pausa.

A centrocampo quindi ci saranno ancora Frattesi e Taylor insieme a Belahyane. Conferme totali in difesa: Doekhi e Provstgaard al centro, Floriani e Tavares sulle fasce (Sutalo di nuovo fuori). In porta ovviamente andrà Mandas. Tra i convocati dovrebbe esserci l'ultimo arrivato Diogo Leite, che da mercoledì si allena regolarmente con il resto dei suoi nuovi compagni.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.