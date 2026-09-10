Ex Lazio | Il Basilea esonera Lichtsteiner: il comunicato

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© foto di J.M.Colomo

L’ex calciatore della Lazio Stephan Lichtsteiner è stato esonerato dal Basilea. Dopo tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte casalinghe da inizio stagione la società ha deciso di sollevarlo dall’incarico di allenatore.

Lichtsteiner era arrivato sulla panchina del Basilea lo scorso gennaio prendendo il posto di Ludovic Magnin, e aveva firmato un contratto valido fino al 2029.

"Il club si vede obbligato a interrompere con effetto immediato la collaborazione con Stephan Lichtsteiner", questa la nota ufficiale del Basilea.

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