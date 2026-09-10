Lazio - Milan, Olimpico a tinte rossonere: il dato sui biglietti venduti

10.09.2026 08:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio - Milan, Olimpico a tinte rossonere: il dato sui biglietti venduti
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RASSEGNA STAMPA - Si avvicina una nuova gara di campionato, la Lazio tornerà a giocare allo stadio Olimpico sabato 12 settembre alle ore 20:45 contro il Milan in un Olimpico che questa volta non sarà deserto, ma a tinte prevalentemente rossonere.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, sono stati venduti fino a questo momento 12mila biglietti, a cui va aggiunta la quota di abbonati. Il dato è significativo, però, considerando la percentuale di tifosi del Milan e quella di tifosi della Lazio.

Il quotidiano spiega come il settore ospiti sia andato ormai totalmente esaurito: questo dettaglio più la presenza di una parte importante di biglietti venduti tra Curva Sud, Tevere e Monte Mario porta la stima ad almeno 9/10mila biglietti acquistati dai tifosi del Milan. Tra abbonati e tifosi che hanno acquistato il biglietto il dato di tifosi della Lazio non supera al momento quota 6mila: gli appelli non cambiano la posizione della tifoseria biancoceleste.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.